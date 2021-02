Le centre de vaccination du Heysel fermé jusqu’à jeudi: les explications d’Alain Maron

Ouvert mardi, le centre de vaccination du Heysel sera fermé jusqu’à jeudi. En cause : un problème technique. Ce mercredi matin, le ministre bruxellois de la Santé Alain Maron a donné des explications à LN24. « J’ai appris hier (mardi NLDR) en étant sur place, qu’il y avait un couac informatique dans la plateforme interfédérale, qui touche les centres de vaccination qui sont ouverts, à Bruxelles et en Flandre, a expliqué l’élu Ecolo. Il y a un blocage informatique qui fait que les e-mails, les SMS et les convocations papiers qui auraient dû partir sont restés coincés dans la machine. »

« C’est une base de données que nous avons faite tous ensemble », sous la responsabilité du fédéral, précise Alain Maron. Ce dernier a par ailleurs affirmé qu’un « plan b » pourrait être activé si le plan fédéral ne fonctionne pas « dans les heures qui viennent. » Un point sera fait dans la matinée entre Bruxelles et le fédéral.