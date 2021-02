Énorme clash entre Antoine Griezmann et Gérard Piqué lors de la défaite du Barça face au PSG

Le FC Barcelone s’est lourdement incliné 1-4 face au Paris Saint-Germain ce mardi lors du 8e de finale aller de la Ligue des champions. Une défaite qui fait mal au Barça, où l’ambiance n’est pas au beau fixe depuis quelques semaines déjà. Preuve en est avec cette incroyable embrouille entre Antoine Griezmann et Gérard Piqué.

La scène se déroule peu après l’égalisation de Kylian Mbappé. Le défenseur espagnol, titulaire surprise puisqu’il revient tout juste de blessure, a laissé éclater sa frustration. « On est putain de trop haut, ça fait chier ! Putain de merde, allez ! », a lâché Piqué, ses propos parfaitement audibles de tous étant donné l’absence de public en tribunes. « Tranquille, tranquille. Arrête de crier, tranquille ! », rétorque Griezmann, tentant de calmer son coéquipier. « Griezmann, ça fait chier ! », a répondu le défenseur et là, c’est le Français qui s’est mis à perdre son calme. « La chatte à ta mère », a en effet rétorqué Griezmann. Ce à quoi Piqué a répondu tout aussi élégamment par un « non, toi la chatte à ta mère ! », avant de faire descendre la tension d’un cran : « On est en train de souffrir et tu nous laisses comme ça ! »

Quand on vous disait que l’ambiance n’était pas au beau fixe au FC Barcelone…