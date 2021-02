Nestlé vend ses activités d'eaux minérales en Amérique du nord

Le géant alimentaire Nestlé a trouvé un acheteur pour ses activités d'eaux minérales en Amérique du nord. Le groupe suisse a conclu un accord avec les investisseurs financiers One Rock Capital Partners et Metropoulos & Co, indique mercredi Nestlé.

Par Belga