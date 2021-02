Van Gucht: «La troisième vague sera évitable si on ne redonne pas toutes les libertés tout de suite»

Alors que les indicateurs de la pandémie de coronavirus sont à la baisse en Belgique, Steven Van Gucht s’est exprimé dans une interview publiée ce mercredi par Sudinfo. « Je demande aux Belges de persévérer dans leurs efforts, a demandé le porte-parole interfédéral. Il ne faut pas trop vite perdre patience. »

« Je pense que la troisième vague sera évitable si on ne redonne pas toutes les libertés tout de suite, a poursuivi l’expert. Le contrôle est entre nos mains. Tout dépendra des assouplissements ainsi que du soutien et de la croyance en les mesures. Il est normal que les gens en ont marre. On essaie de les remotiver car cela devient difficile. »