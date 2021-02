Kylian Mbappé au Real Madrid, ce serait bénéfique à… Eden Hazard!

Au lieu de voir le verre à moitié vide, voyons-le plutôt à moitié plein et diverses raisons permettent de penser que le transfert de Mbappé aurait un effet plus que bénéfique pour le Diable rouge.

Primo, Kylian Mbappé a un tempérament comparable à celui d’un Cristiano Ronaldo. Le nº7 du PSG est jeune et affole les statistiques. Il ne semble jamais rassasié, comme le Portugais de la Juventus. Son objectif : marquer, marquer et encore marquer mais aussi décrocher des trophées encore et encore. Cela ne vous rappelle pas quelqu’un ? Il a cet esprit de « tueur » que ne possède pas vraiment Eden Hazard.

Mbappé et Hazard ont chacun leur style. L’un est donc obnubilé par le but, l’autre par le beau geste et n’est pas un adepte des statistiques. Même s’il peut s’avérer décisif, comme en finale de l’Europa League 2019 au cours de laquelle il a délivré un assist et inscrit deux buts (victoire 4-1 de Chelsea contre Arsenal), Eden Hazard souligne souvent que, par exemple en équipe nationale, le plus beau match qu’il a disputé est celui face au Brésil, en Coupe du Monde 2018. Ce soir-là, le Brésilien sur le terrain, c’était lui, remportant notamment au passage son duel face à Neymar. Au cours de ce match exceptionnel, il a pesé de tout son poids sur la seleçao et pourtant, dans les livres des stats, son nom n’apparaît ni au niveau des buts, ni au niveau des assists.

Secundo, Mbappé assumerait une partie, voire la totalité de la pression immense qui pèse sur les épaules d’un joueur lorsqu’il évolue dans un club d’un tel standing. Stratégiquement, Eden Hazard pourrait même céder ce fameux nº7 à Kylian Mbappé, numéro que ce dernier porte d’ailleurs actuellement au Paris-Saint-Germain. L’erreur serait de mettre en concurrence Mbappé et Hazard. Les deux hommes ont tout pour s’entendre, comme c’est le cas pour le Français avec Neymar à Paris.

Eden Hazard est lié au Réal Madrid encore pour les trois prochaines saisons. Le Real aurait donc tout intérêt à tenter une association (francophone) Mbappé-Benzema-Hazard qui a tout pour faire des ravages comme celle constituée jadis par CR7, Benzema et Bale. Dans un tel trio MBH, Eden pourrait plus aisément s’épanouir et enfin répondre aux espoirs placés en lui.