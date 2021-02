Gerard Piqué pris de vitesse par Kylian Mbappé: l’image qui symbolise la perdition du Barça face au PSG (photo et vidéos)

Si le Paris Saint-Germain quitte le Camp Nou avec une victoire 1-4 dans ses valises, c’est grâce notamment à la prestation XXL de Kylian Mbappé. Auteur d’un triplé, l’attaquant français a presque mis à lui seul le FC Barcelone à terre. Une image fait le tour des réseaux sociaux et symbolise parfaitement l’impuissance barcelonaise.

La pointe de vitesse de Mbappé a fait des ravages dans la défense du Barça, et notamment à Gerard Piqué, qui retrouvait le terrain après plus de deux mois d’absence. Sur une action aux alentours de la 50e minute, l’attaquant français est parti comme une fusée vers les filets adverses. Le défenseur espagnol, pris de vitesse, n’a pu que s’accrocher au maillot de Mbappé pour essayer de le déstabiliser. Une tentative désespérée et vaine de freiner le Parisien.

Cet instantané a déjà valu bon nombre de détournements sur Twitter.