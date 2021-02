Attaques de loup confirmées sur des moutons en province de Luxembourg

Installée dans la sablière de Schoppach depuis octobre 2019, la ZAD (zone à défendre) arlonaise inquiète quant à son devenir et à la manière de régler cette sortie de crise. Les députés fédéraux Cécile Thibaut et Josy Arens ont fait part de leurs interrogations à la ministre de l’Intérieur, et le ministre Borsus a lui aussi donné son point de vue.