Standard: Mbaye Leye réalise les meilleurs débuts en tant que coach depuis sept ans derrière… Philippe Montanier

Mbaye Leye a parfaitement réussi ses débuts en tant que coach du Standard. Pour ses dix premiers matches, le Sénégalais comptabilise 6 victoires, 3 nuls et 1 défaite, et est parvenu à mener le Standard en quarts de finale de la Coupe de Belgique, où il affrontera le Club de Bruges, contre lequel il a subi sa seule défaite chez les Rouches (3-1).

Après dix matches disputés, Leye affiche pour le moment une belle moyenne de 2.1 points par match. Si l’on regarde les premiers pas des coaches du Standard sur les sept dernières années, personne ne fait mieux à part… Philippe Montanier ! Limogé par le Standard le 26 décembre dernier et remplacé par Leye quatre jours plus tard, le Français totalisait 7 victoires pour 1 nul et 2 défaites après 10 matches, soit une moyenne de 2.3 points par match. Malgré des débuts tonitruants, il s’était ensuite effondré avec seulement 3 victoires sur ses 18 prochaines rencontres, pour 6 nuls et 9 défaites, et avait été remercié dans la foulée.