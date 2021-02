Les Belges consacraient 11% de leur budget au transport en 2019

Les frais liés à l'utilisation de véhicules personnels (carburant, entretien, etc.) représentent plus de la moitié de ces dépenses. Ces frais ont augmenté à prix courants entre 1995 et 2019 (+102%), une hausse qui s'explique essentiellement par une variation de prix (carburants notamment).

Les dépenses d'achats de véhicules (automobiles neuves et d'occasion principalement) occupent la deuxième place dans les dépenses de transport des ménages, explique le Bureau du Plan.

"Si leur poids n'est pas très important dans le total des dépenses d'achats de véhicules, on note une importante croissance des dépenses d'achats de cycles, à un rythme deux fois plus soutenu que pour les autres types de véhicules (voitures, motocycles). Les dépenses de services de transport, troisième et dernier poste de dépenses de transport étudié, s'affichent en croissance elles aussi", précise le Bureau du Plan.