Une circulaire précise les modalités des examens CE1D et CESS

Il y aura des résultats officiels et un score recalculé pour les examens CE1D et CESS. Cela a été détaillé dans une circulaire émise par la Fédération Wallonie-Bruxelles. En voici quelques extraits.

Première annonce : les épreuves seront estampillées « CE1D 2020 ». Les documents qui n’ont pas été utilisés en juin dernier suite à l’annulation des épreuves seront donc utilisés cette année. « Ceci n’est pas une erreur. Nous invitons les équipes pédagogiques à rassurer préalablement les élèves à ce propos. Cette épreuve évalue bien les essentiels parmi les savoirs, savoir-faire et compétences qui ont été définis, transmis aux écoles et mis à la disposition des équipes enseignantes à la rentrée 2020 pour assurer aux élèves les meilleures chances de réussite. », précise la circulaire.

Pour le CE1D comme le CESS, l’enseignant devra calculer « à titre indicatif » le score des élèves en échec « en ne prenant pas en compte les questions liées à des matières non vues. Un outil sera mis à disposition des directions afin de faciliter le calcul ». Pourquoi une telle disposition ? Le bilan et le score indicatif seront utilisés lors des délibérations de classe « afin de prendre la décision la plus juste pour chaque élève en situation d’échec », précise la circulaire.