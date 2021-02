Les problèmes informatiques du centre de vaccination du Heysel sont résolus

Ce mercredi matin, on apprenait que le plus grand centre de vaccination contre le coronavirus du pays, le Palais 1 du Brussels Expo, allait rester portes closes. Pourquoi ? Le système de réservation fédéral Doclr a connu quelques problèmes et les invitations n’ont pas pu être envoyées aux patients. Cette journée de retard devrait être compensée dans les prochains jours.

Un problème informatique qui est désormais résolu. 3.000 personnes ont déjà été invitées à se faire vacciner pour les prochains jours, indique le porte-parole d’Alain Maron, le ministre bruxellois de la Santé. Le retard causé par ce problème sera résorbé au plus tard la semaine prochaine et ne mettra pas en retard le calendrier de vaccination.