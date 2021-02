Aryna Sabalenka, partenaire d’Elise Mertens en finale du double à l’Open d’Australie: «Elise est toujours très gentille et tellement cool»

«Nous apprécions de jouer ensemble. Et je pense que nous formons une bonne paire», a confié Aryna Sabalenka. «Nous sommes de bonnes amies et nous nous complétons également très bien sur le court. Nous travaillons dur, nous nous motivons beaucoup et nous poussons toujours à essayer d’être meilleures. C’est une des clés de notre réussite».

Cela fait deux ans qu’Elise Mertens et Aryna Sabalenka jouent ensemble en double et elles ont déjà remporté un titre du Grand Chelem, à l’US Open, en 2019, suite à une victoire contre contre Ashleigh Barty et Victoria Azarenka.

«Nous avons beaucoup progressé physiquement», a ajouté Sabalenka, battue en simple par Serena Williams (WTA 11) à Melbourne. «Et je crois que c’est ce qui nous permet d’être aussi performantes en simple (la Biélorusse a terminé 2020 dans le top 10 du classement WTA à la suite de victoires à Ostrava et Linz, ndlr) et en double. J’aime bien m’entraîner avec Elise, car elle a une régularité fantastique et me permet toujours de travailler ce dont j’ai besoin. Si je pouvais lui prendre un coup, ce serait son lob. Et puis, là où moi je suis parfois plus impulsive et acharnée, elle est toujours très gentille et tellement cool».