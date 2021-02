Coronavirus: 75 foyers de contamination repérés à Bruxelles

De manière générale, la situation épidémiologique tend à se stabiliser mais la vigilance reste de mise. Depuis le début de l’année, près de 40.000 personnes sont testées chaque semaine à Bruxelles et le taux d’incidence (c’est-à-dire le nombre d’infections pour 100.000 habitants) était en légère augmentation à 269 le 16 février, contre 257 le 10 février. Le taux de positivité quant à lui reste relativement stable puisqu’il était de 5,2% le 16 février, tout comme le 10 février.

Plusieurs variants du Covid-19 ont été détectés sur le territoire de la région bruxelloise. Le variant britannique est de plus en plus présent et devrait devenir dominant en Belgique dès le début du mois de mars. Six cas de variant brésilien ont également été confirmés en Belgique et quelques cas sont suspectés d’être du variant brésilien ou sud-africain (un séquençage doit confirmer ou infirmer ces cas dans les jours à venir): 2 cas en région bruxelloise (Anderlecht, Watermael-Boitsfort) et 1 cas en Flandre lié à une école à Woluwe Saint-Lambert, et un lien potentiel entre 1 cas à Bruxelles et 2 autres cas en Flandre, à confirmer. Le premier cas de variant brésilien signalé en Belgique concerne une personne résidant à Anderlecht, qui a été testée positive le 28 janvier, précise encore le cabinet du ministre.