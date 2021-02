Polémique chez les Rangers: le club écossais sanctionne cinq joueurs avant le match contre l’Antwerp en Europa League

Il s’agit du milieu de terrain Bongani Zungu, des défenseurs Nathan Patterson et Calvin Bassey, du gardien Brian Kinnear et de l’attaquant Dapo Mebude. Seuls Zungu et Bassey sont utilisés régulièrement par l’entraîneur Steven Gerrard. Mebude est prêté à Queen of the South.

Selon les médias britanniques, les cinq joueurs ont participé à une fête interrompue par la police de Glasgow. Steven Gerrard a déclaré mercredi que le club avait eu des contacts avec la fédération écossaise et les autorités au sujet de l’incident.

«Nous devons reconnaître que cinq de nos joueurs ont été impliqués dans une violation du règlement sur le Covid-19, ce qui nous a tous déçus dans le club», a expliqué Gerrard sur le site des Rangers. «Cela sera traité en interne. Les joueurs recevront une amende. Ils ont été retirés du club et de l’équipe pour le moment, à court terme, pendant qu’ils restent en isolement. Après, quand nous serons autorisés à le faire, je m’assiérai avec tous ces garçons en face à face.»