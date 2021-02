Standard: Michel-Ange Balikwisha fait partie des U19 les plus décisifs au monde

À 19 ans seulement, Michel-Ange Balikwisha réalise une belle saison avec le Standard. Le jeune belge compte pour le moment 27 apparitions toutes compétitions confondues, pour 6 goals et 4 passes décisives. Des statistiques qui le placent en haut de la hiérarchie mondiale chez les U19.

Selon Transfermarkt, en étant impliqué dans 10 buts depuis le début de saison, il fait partie des 16 joueurs de moins de 19 ans les plus prolifiques au monde. Un classement dominé par le Grec Christos Tzolis, impliqué dans 23 buts en 33 matches avec le PAOK Salonique. Abdallah Sima, attaquant sénégalais du Slavia Prague occupe la deuxième place avec une participation dans 19 buts de son équipe, à égalité avec Igor Jesus, attaquant brésilien évoluant au Shabab Dubai. À noter la quatrième place de Noni Madueke, qui évolue au PSV Eindhoven, au Pays-Bas, et qui compte 8 buts et 8 assists cette saison.

Si l’on s’attarde aux joueurs évoluant dans l’un des cinq grands championnats européens, seul Florian Wirtz (Bayer Leverkusen), fait mieux que Michel-Ange Balikwisha avec 7 buts et 6 assits, alors que Bukayo Saka (Arsenal) et Giovanni Reyna (Dortmund) partagent le même total que lui (10), avec moins de buts inscrits.