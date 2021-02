Woluwe-Saint-Pierre, Ixelles, Uccle…: les communes où les loyers sont les plus chers à Bruxelles (infographie)

Dans son rapport, la CIB note que 2020 a vu passer deux confinements, ce qui a provoqué un arrêt du marché locatif. Au cours des six premiers mois de l’année, une baisse de 17,2 % du nombre de locations a été enregistrée. Une baisse qui n’a pas été rattrapée sur les six derniers mois de l’année (bien que l’activité du 2e semestre soit en hausse de 2,4 % par rapport à 2019).

Le rapport établit que le prix des loyers a augmenté de 2,3 % entre 2019 et 2020 en Flandre. Celui-ci s’établit à 778 euros. A Bruxelles, on observe également une augmentation. Cependant, celle-ci est nettement plus faible qu’en 2019. Entre 2019 et 2020, l’augmentation était de 1 %, tandis qu’elle était de 6,3 % entre 2018 et 2019. Le loyer moyen s’y établit à 1.166 euros.