Adnan Januzaj reste confiant concernant le futur d’Eden Hazard: «Je ne doute pas qu’il reviendra à son meilleur niveau» (vidéo)

Touché par plusieurs blessures depuis son arrivée au Real Madrid, il y a plus d’un an, Eden Hazard peine à retrouver son niveau de sa période avec Chelsea. Interviewé par la RTBF, Adnan Januzaj, son équipier chez les Diables rouges, reste optimiste concernant le futur de son capitaine.

« Ça me fait un peu mal au cœur la façon dont les gens parlent d’Eden en ce moment, parce que c’est quelqu’un qui a un grand cœur, qui aime beaucoup les gens et on sait ses qualités », a déclaré le joueur de la Real Sociedad. « Ça arrive, il n’a pas eu de chance avec ces blessures. ça traîne toujours et il faut un petit moment pour rattraper sa forme physique. Si tu ne joues pas pendant deux ou trois semaines, tu perds déjà énormément de physique. Je pense que c’est ça qui a fait le plus de mal à Eden et c’est pour ça qu’il n’a pas pu encore revenir à son meilleur niveau. Je ne doute pas qu’il reviendra à son meilleur niveau, car, pour moi, c’est un des meilleurs joueurs au monde. Je pense qu’il pourra revenir beaucoup plus fort. Il doit juste rester calme. »

Le Belge explique qu’un joueur doit se rendre compte lorsqu’il est mauvais, mais les critiques des supporters ne sont pas toujours justifiées.