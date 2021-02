Ahmed Laaouej: «Madame Verlinden, Bruxelles n’est pas une sous-entité»

Une Belgique avec deux grandes entités (la Flandre et la Wallonie) et deux… sous-entités, c’est en substance le modèle institutionnel qu’a défendu ce matin à l’université de Gand la ministre de l’Intérieur, Annelies Verlinden (CD&V). Des propos, rapportés par Belga, tenus par celle qui est aussi en charge, avec David Clarinval (MR), des Réformes institutionnelles et du Renouveau démocratique.

C’est peu dire que son « modèle » ne passe pas au PS bruxellois. Son président, Ahmed Laaouej tient à réagir avec force. « Ce sont des propos plus que provocateurs. Madame Verlinden vit sur une autre planète si elle pense que Bruxelles est une sous-entité. C’est insultant pour les habitants de la Région bruxelloise, cela rappelle les pires idées de la N-VA. Je tiens à lui rappeler que 20 % de la richesse est produite à Bruxelles, que nous sommes l’un des premiers bassins d’emploi. »

Sur le plan institutionnel, Ahmed Laaouej rappelle encore que « Bruxelles est une Région à part entière. Toucher à cela, c’est remettre en cause notre modèle institutionnel et ses fondements. C’est afficher un mépris qu’on pensait disparu au sein du CD&V. C’est tout simplement inacceptable. » Le président de la Fédération bruxelloise du PS appelle Annelies Verlinden « à se ressaisir ». « Je n’ose pas croire qu’il s’agit là de la position officielle de son parti. En tout cas, elle ne trouvera pas de majorité si elle souhaite aller vers ça. C’est inacceptable. »