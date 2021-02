Les classiques flandriennes à huis clos, la prudence pour les ardennaises

Flanqué de la gouverneure de Flandre-Orientale Carina Van Cauter, le patron de Flanders Classics Tomas van den Spiegel a ainsi confirmé que le Tour des Flandres (dimanche 4 avril prochain) serait une fois de plus organisé à huis clos. De public au départ à Anvers, à l’arrivée à Audenarde, dans les monts pavés ou les lieux stratégiques, il ne sera pas question, « seuls celles et ceux qui habitent le long du parcours pourront venir jeter un coup d’œil à la course mais sans enfreindre l’interdiction de rassemblement, en portant un masque et avec la prudence nécessaire. »

Pas de quoi pour autant surprendre les équipes de Flanders Classics, qui avaient déjà éprouvé ce protocole strict lors des épreuves flandriennes de l’automne dernier (le Ronde avait pour rappel refermé la saison 2020 des classiques, le 18 octobre) et s’attendaient à devoir rééditer la formule au prochain printemps, face à cette pandémie qui fait de la résistance.