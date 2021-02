Rik De Mil motivé sur le banc du Club de Bruges contre le Dynamo Kiev en Europa League: «Tout faire pour ramener un bon résultat en Belgique»

«Nous avons travaillé dur, nous avons analysé le Dynamo, regardé plusieurs matchs, comme pour chaque match. Nos joueurs connaissent bien leurs adversaires et seront prêts pour ce match», a ajouté De Mil.

Rik De Mil devra remplacer sur le banc Philippe Clement, testé positif au Covid-19, tout comme son staff. Alors qu’il entraîne d’habitude les espoirs brugeois en 1B Pro League, le voilà à la tête des Blauw-Zwart lors d’un 16e de finale d’Europa League. «J’ai très bien dormi ces derniers jours», a souri le T1 intérimaire. «C’est un énorme défi. Je veux absolument être le prolongement de notre entraîneur, prolonger son travail, sa préparation et tout faire pour ramener un bon résultat en Belgique.»

Le Club s’est envolé pour Kiev sans Hans Vanaken, Stefano Denswil et Matej Mitrovic, positifs au Covid-19, et Noa Lang, malade. «Les joueurs qui sont ici sont disponibles et prêts à jouer», a précisé l’entraîneur.