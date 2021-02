Météo: jusqu’à 18 degrés la semaine prochaine

Ce jeudi, la journée débutera avec un temps sec et des éclaircies, rapporte l’IRM. Ensuite, la nébulosité augmentera depuis l'ouest avec graduellement quelques faibles pluies par endroits. L'après-midi, les précipitations deviendront plus marquées à partir de l'ouest. En soirée, le temps deviendra à nouveau sec. Les maxima seront compris entre 6 ou 7 degrés en Hautes-Fagnes et 11 degrés dans le centre. Le vent sera modéré à assez fort de secteur sud à sud-est.

Vendredi le temps restera sec, avec un ciel oscillant entre passages nuageux et périodes ensoleillées. Les maxima varieront entre 6 et 11 degrés.