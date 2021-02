Télécoms: bénéfice de 5 mds EUR pour Orange, qui lance sa "TowerCo" européenne

Grâce à une décision de justice favorable au sujet d'un ancien contentieux fiscal et à de bonnes performances en Afrique et Moyen-Orient, Orange a vu son bénéfice net bondir de 56,9% sur l'ensemble de l'exercice 2020, à 5 milliards d'euros.

Baptisée "TOTEM", cette structure dédiée, opérationnelle "d'ici la fin de l'année", va exploiter un portefeuille "d'environ 25.500" tours mobiles en France et en Espagne, les deux plus grands pays où Orange est présent, avec l'objectif de "générer de la croissance" pour l'opérateur télécoms.

Sur l'année écoulée, l'opérateur a vu son chiffre d'affaires rester stable (+0,3% à base comparable), à 42,27 milliards d'euros, malgré un léger recul sur le quatrième trimestre et un repli sur le marché Europe (-3,5%) et les services à destination des entreprises (-1,4%).

Moteur du groupe, la zone Afrique et Moyen-Orient est portée par la hausse de 39% de clients 4G et le service Orange Money, qui a dépassé les 500 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2020.

En France, principal marché du groupe, la performance est solide avec des ventes en croissance de 1,6%, à 18,5 milliards d'euros, grâce en particulier aux offres convergentes, combinant fixe et mobile, et à l'activité des services aux opérateurs. Concernant Orange Bank, le service dépasse les 1,2 million de clients au 31 décembre 2020 en France et en Espagne. Orange Bank Africa, lancé fin juillet 2020 en Côte d'Ivoire, compte plus de 350.000 clients.

En terme de perspectives, le groupe anticipe en 2021 un excédent brut d'exploitation après loyers (EbtidaaL) "stable négatif". Pour 2023, Orange confirme son objectif de générer un flux de trésorerie organique compris entre 3,5 et 4 milliards d'euros.

Le groupe français, qui possède déjà près de 53% d'Orange Belgium, a annoncé dernièrement une offre publique d'acquisition (OPA) de 22 euros par action sur les actions d'Orange Belgium qu'il ne possède pas encore.