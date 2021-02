Plus précoce que Messi ou Ronaldo, le phénomène Erling Haaland ne cesse d’affoler les compteurs (vidéos)

Le phénomène Erling Haaland a une nouvelle fois éclaboussé la planète foot de son talent ce mercredi soir, en huitième de finale aller de la Ligue des champions à Séville. Auteur de deux buts et d’une passe décisive, le Norvégien a mené son équipe vers la victoire (2-3), et a permis à Dortmund de prendre une sérieuse option sur la qualification pour les quarts de finale de la « Coupe aux grandes oreilles ». Ce doublé est également venu booster une fois supplémentaires ses statistiques hallucinantes, pour un joueur qui, on le rappelle, n’a que 20 ans.

Avec 8 buts inscrits, en seulement 5 matches disputés en Ligue des champions cette saison, Haaland a pris son envol en tête du classement des buteurs, où il compte désormais deux buts d’avance sur le trio Morata-Rashford-Neymar. Plus impressionnant encore, il est devenu ce mercredi le premier joueur de l’histoire de la prestigieuse compétition à inscrire 17 buts sur ses 13 premières apparitions. Des chiffres extraordinaires, qui s’inscrivent dans la continuité de son début de carrière. Cette saison, le buteur du Borussia Dortmund compte 25 buts et 7 passes décisives en 24 matches à peine toutes compétitions confondues, portant à 41 buts et 10 assists son total depuis son arrivée au club. Autre chiffre impressionnant, Erling Haaland marque en moyenne un but toutes les 82 minutes cette saison !

Devant Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, à la lutte avec Kylian Mbappé

En guise de comparaison, Lionel Messi n’avait inscrit que 3 petits buts lors de ses 13 premières apparitions en Ligue des champions, alors que Cristiano Ronaldo n’en avait pas mis un seul, là où la pépite norvégienne en compte 17, comme mentionné plus haut. Autre phénomène de précocité, Kylian Mbappé avait lui scoré 8 goals lors de ses 13 premiers matches.