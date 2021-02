Vaccin: la firme AstraZeneca a-t-elle privilégié le Royaume-Uni à l’Union européenne?

Selon des documents qu’a consultés la chaîne américaine CNN, le contrat entre le fabricant de vaccins AstraZeneca et la Grande-Bretagne ressemble à celui passé entre la firme et l’Union européenne, tous deux contenant une clause qui engage AstraZeneca à fournir des « efforts raisonnables » pour s’en tenir au calendrier de livraison initialement convenu, tout en lui permettant de le mettre à jour si nécessaire. Certains avaient spéculé que cette clause dans le contrat européen était responsable du retard de livraison des vaccins, or cette clause existe également dans le contrat britannique. Le calendrier final doit cependant être fixé 30 jours avant chaque livraison. Le contrat britannique confirme encore que des vaccins produits au sein de l’Union européenne peuvent être livrés au Royaume-Uni.

Le PDG d’AstraZeneca avait justifié le retard de livraison de vaccins à l’Union européenne dans une interview publiée sur « Le Soir » par le fait que le contrat avec le Royaume-Uni avait été conclu trois mois avant celui avec l’Union européenne. Les explications de la firme sont pourtant fausses puisque le contrat entre les Britanniques et la firme retrouvé par CNN date du 28 août 2020, soit le lendemain de la signature du contrat avec l’Europe (et non avec trois mois d’avance, comme évoqué par le PDG de la firme).