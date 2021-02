Still Standing: un appel à faire culture dans tout le pays ce samedi

Au-delà de la volonté de recommencer à « faire culture », les organisateurs entendent dénoncer « l’iniquité des mesures actuelles mais aussi leur incohérence et parfois leur absurdité. » Dans un communiqué, le mouvement Still Standing for Culture précise ses motivations : « Nous ne voulons plus de confinements ciblés arbitrairement sur certains secteurs, il faut répartir équitablement le poids des efforts sur l’ensemble de la société. Au fil des vagues de covid-19, nous nous trouvons dans une situation de long terme qui nécessite de sortir d’une logique d’urgence et d’exception. La crise n’est plus seulement sanitaire, elle est sociale, économique, démocratique, culturelle… Bien sûr que la précarité gagne et qu’il faut soutenir les travailleuses et travailleurs des arts et de la culture. Bien sûr que les lieux culturels doivent rouvrir. Mais au-delà de ça, c’est la logique consistant à fermer « des vannes » pour permettre à d’autres de rester ouvertes à plein débit, qui doit cesser. Nous sommes solidaires avec toutes les personnes et tous les secteurs frappés par l’épidémie ou par sa gestion. Nous ne voulons pas d’une société qui oppose les secteurs entre eux. Nous revendiquons une approche de l’épidémie qui se soucie des risques sociaux, psychosociaux et économiques, de la santé mentale, des droits et des libertés. »