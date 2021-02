Neckermann négocie une injection de capital avec un tiers

Le CEO Laurent Allardin négocie avec Wamos et sa société sœur Nautilia afin d'obtenir une augmentation de capital. "Mais nous parlons aussi à un tiers qui est intéressé par notre projet et qui croit dans la marque et dans son personnel", précise-t-il.

Il s'agirait d'une société de capital-investissement, pas encore active dans le secteur du voyage. L'accord final n'a pas pu être conclu jeudi, mais M. Allardin assure que les négociations sont "positives".