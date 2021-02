Le groupe néerlandais de construction BAM envisage de céder sa filiale belge

Le groupe néerlandais de construction BAM a terminé l'année 2020 dans le rouge, à hauteur de 122 millions d'euros, et entend se focaliser sur ses activités les plus rentables aux Pays-Bas, au Royaume-Uni et en Irlande. Il envisage de céder ses activités en Belgique et en Allemagne, a-t-il laissé entendre jeudi.

Par Belga