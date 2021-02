Vers un déconfinement des maisons de repos en Wallonie? Réunion en cours

Le groupe de travail «Soins» a donné ce mercredi son feu vert à de premiers assouplissements des règles de sécurité sanitaire dans les centres d’hébergement et de soins. Dans les centres où 90% des résidents et 70% du personnel ont reçu les deux doses de vaccin, il sera possible de renouer plus de contacts entre eux et avec les visiteurs après un laps de temps de dix jours. Ce jeudi après-midi, une réunion est en cours au gouvernement wallon afin d’assouplir les mesures sur base de ce rapport.

Concrètement, sur base de ce rapport, chaque résident pourra voir deux contacts «câlins», la proximité physique y étant donc autorisée. De plus, ces deux contacts sont autorisés à changer toutes les deux semaines.