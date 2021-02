Clarinval sur la proposition de Verlinden: «On ne peut pas nier aux Bruxellois l’acquis d’une région à part entière»

«En tant que ministre chargé de piloter ce dialogue, il me semble qu’il faut laisser à chacun la possibilité de se pencher et de se prononcer sur les formules qui conduisent à l’amélioration de notre système institutionnel sans que l’on puisse nier aux Bruxellois l’acquis d’une région à part entière. Notre rôle est d’écouter et in fine de dégager des propositions, certainement pas de précipiter les conclusions de ce large dialogue», souligne-t-il.