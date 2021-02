Coronavirus: le nombre de nouveaux cas est relativement stable dans les écoles depuis début février

Lors de la semaine du 1er au 7 février, 1.218 cas de Covid-19 avaient été recensés dans les écoles, dont 927 cas parmi les élèves de l’enseignement fondamental et secondaire.

Durant la semaine du 8 au 14 février 2021, 1.017 cas de Covid-19 ont été rapportés dans les écoles de la Fédération Wallonie-Bruxelles, dont 755 parmi des élèves de l’enseignement fondamental et secondaire (sur 900.000 élèves en FWB), indique l’Office de la naissance et de l’enfance dans un communiqué jeudi. L’ONE ajoute que le nombre de cas dans les écoles au cours des deux premières semaines du mois de février a été plutôt stable.

L’ONE rappelle par ailleurs que depuis le 25 janvier, la classification des contacts a changé en primaire, et des contacts à haut risque sont identifiés, mis en quarantaine et testés. Depuis le 2 février, les indications de test en maternelle ont été élargies : quand il y a deux cas positifs dans la classe (cluster) ou quand l’enseignant est positif, l’ensemble de la classe est mis en quarantaine et testé.