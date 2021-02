Judo: une blessure prive Charline Van Snick du combat pour le bronze à Tel-Aviv

« Charline est incapable de poser le pied droit par terre », explique Cédric Taymans, le directeur sportif francophone. « Dans son combat contre Gneto, elle a entendu un « crac » à sa cheville à un moment donné. Son pied est gonflé. Selon les premiers examens faits sur place, il ne devrait pas y avoir de fracture, mais plutôt une déchirure. On en saura plus ce vendredi après une résonance magnétique. »

À 30 ans, Van Snick, nº 6 mondiale, avait, on l’a dit, réussi un très beau début de tournoi en écartant successivement la Turque Korkmaz (IJF 37) et la Russe Polikarpova (50) sur ippon. Et si elle avait ensuite cédé face à l’Espagnole Lopez Sherif (29), après avoir mené waza ari, elle s’était magistralement reprise face à Gneto (8), de six ans sa cadette, en l’immobilisant après 2 minutes dans le golden score.