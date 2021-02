Befimmo "quasiment pas impactée" par la crise (CEO)

Le cours de Befimmo a tout de même connu une rapide et importante décote en février et mars 2020, lors du premier confinement. "Nous n'avons pas remonté la pente depuis lors et ce serait du gâchis de nous financer en fonds propres aujourd'hui", reconnait le CEO. "Mais nous sommes confiants. Befimmo a pris le bon tournant en 2016. Nous avions déjà compris que le bureau ne serait plus comme avant."

Les bureaux serviront à l'avenir au travail collectif et favoriseront les contacts sociaux, pressent Befimmo. Sa filiale Silversquare, qui gère des espaces de co-working, a doublé de surface entre 2019 et 2020 et compte encore doubler d'ici 2023. Elle mise notamment sur des solutions de proximité en réseau, aussi hors des grands centres urbains. "Le bail classique continuera à exister, mais les corporate exigeront plus de flexibilité en temps et en espace", résume M. De Blieck.

Pour la filiale, la deuxième vague de la crise sanitaire s'est globalement traduite par un report des décisions de prise en occupation de bureaux privés par les moyennes entreprises (68% des revenus), ce qui a nettement bridé la croissance de l'activité de la filiale. Le taux d'occupation des espaces de coworking mature s'élève actuellement à 75%.

Befimmo annonce que d'autres rotations du portefeuille devraient suivre. L'objectif est de 220 millions d'euros pour 2021.