D’après Le Parisien, l’ancien présentateur du JT de la chaîne française TF1 serait visé par une enquête judiciaire pour « viols. »

Patrick Poivre d’Arvor serait accusé par Florence Porcel de l’avoir violé à deux reprises, en 2004 et 2009. L’écrivaine l’accuserait d’avoir abusé d’elle à plusieurs reprises entre 2004 et 2009, « dans un contexte d’emprise psychologique et d’abus de pouvoir », précise le quotidien.