Rik De Mil, entraîneur intérimaire de Bruges, ravi du but à Kiev: «C’est très important dans les duels européens»

« Le but à l’extérieur est très important dans les duels européens », a analysé De Mil. « Donc sur ce point, 1-1 c’est un bon résultat, dont on peut se satisfaire. Pas encore être euphorique, car il reste le retour. Mais ce but à l’extérieur est très important ».

« Nous savions que le Dynamo est une équipe technique, mais est aussi très fort pour rester en bloc et se montrer dangereux en reconversion. Nous avons bien défendu à ce niveau-là, nous avons affiché une bonne organisation, laissé peu d’espaces et bien défendu en essayant de presser haut. Nous avons bien limité les points forts de Kiev », pense De Mil.

Bruges a semblé plus entreprenant en seconde période qu’en première. « Je ne pense pas que nous avons laissé l’initiative, nous avons essayé de mettre la pression », a nuancé l’entraîneur intérimaire. « C’est vrai que la possession aurait pu être meilleure en première période. Nous avons ajusté certaines choses et avons repris l’initiative en seconde période. Le plan était le même, il n’y a pas eu de changement à ce niveau-là. Nous avons montré au moins autant que l’adversaire. »

De Mil entraîne habituellement le Club NXT en 1B Pro League. Il a assuré l’intérim sur le banc de l’équipe A en raison du test positif au Covid-19 subi par Philippe Clement. « J’ai dit que je voulais être le prolongement de l’entraîneur. Je suis très heureux pour le groupe et l’entraîneur, pour le travail effectué par les joueurs et le résultat. Tant que c’est nécessaire, j’essaierai d’être le prolongement de l’entraîneur, mais je connais très bien mon rôle et me concentre sur le Club NXT », a expliqué De Mil.

Brandon Mechele, buteur : « Nous méritions plus »

Bruges ramène un partage de Kiev grâce à un but de Brandon Mechele. « Je ne sais pas si c’est le plus important que j’ai inscrit », a souri le défenseur. « Les buts sont toujours importants. Mais je suis surtout heureux d’avoir marqué le but de l’égalisation et ce but à l’extérieur très important. D’un autre côté, je trouve que c’est dommage, car nous étions la meilleure équipe sur le terrain et méritions plus. Mon sentiment est double. »

« En première période, nous avons eu du mal avec le pressing », a reconnu Mechele. « En seconde période, nous avons cherché plus de profondeur et sommes devenus plus dangereux. Au niveau défensif, nous étions bons. Nous n’avons eu beaucoup de travail. Quelques centres que nous aurions peut-être pu mieux gérer dans les 16 mètres. Mais dans l’ensemble, nous étions bons comme équipe », a conclu Mechele.