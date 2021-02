Europa League : Januzaj et la Real Sociedad balayés par Man Utd en 16es aller, Milan rejoint, Leicester accroché (vidéos)

Alignée dans le onze de base des Basques au Juventus Stadium (le match était délocalisé à Turin à cause du coronavirus), le Diable rouge n’est pas parvenu à suffisament déstabiliser la défense mancunienne jeudi soir. Il a été remplacé à 10 minute du terme de la rencontre. Les Red Devils se sont de leur côté montrés redoutablement efficaces grâce notamment à une nouvelle prestation de haut vol de Bruno Fernandes, auteur d’un doublé (27e et 57e). Marcus Rashford (65e) et Daniel James (90e) se sont chargés d’alourdir la marque et de mettre leur équipe définitivement à l’abri.

Autre club anglais engagé sur le coup de 19h, Tottenham s’est lui aussi imposé à l’extérieur face aux Autrichiens de Wolfsberger (1-4). Les Spurs, qui ont aligné Toby Alderweireld pendant 90 minutes, ont fait le plus gros du travail dans la première partie du match avec des buts de Son (13e), Bale (28e) et Lucas (34e). Après la réduction de l’écart signée Liendl (55e), Carlos Vinicius a fait 1-4 (88e).