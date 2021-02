Fed Cup à Budapest: la phase finale reportée pour la 2e fois

Ce qu’on doit désormais plutôt appeler la « Billie Jean King Cup » avait déjà été annulé l’an dernier. Douze pays, dont la Belgique d’Elise Mertens, devaient lutter pour la victoire finale. Soit quatre groupes de 3, avec la qualification des vainqueurs de poule pour les demi-finales. La Belgique est versée dans un groupe assez fort avec l’Australie de Barty, la nº1 mondiale, et la Biélorussie de Azarenka et Sabalenka. C’est la France qui avait remporté la dernière édition de la Fed Cup en novembre 2019 et qui pourrait donc être tenante du titre pour plus de deux ans, sans jouer…