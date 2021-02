Patrick Poivre d’Arvor «récuse fermement» les accusations de viol à son encontre

L’ancien présentateur du journal télévisé de TF1 Patrick Poivre d’Arvor « récuse fermement » les accusations « absurdes et mensongères » de viol portées à son encontre par l’écrivaine Florence Porcel, sur lesquelles le parquet a ouvert une enquête, a annoncé jeudi soir son avocat.

M. Poivre d’Arvor est « révolté par la manière dont on cherche à l’instrumentaliser pour assurer la promotion d’un roman », a poursuivi Me François Binet dans un communiqué à l’AFP, précisant que l’ancien présentateur était prêt à être entendu par les enquêteurs et comptait déposer plainte pour « dénonciation calomnieuse » contre Florence Porcel.