Sécurité routière: le nombre de blessés et de tués a baissé de plus de 20% en 2020

Selon le dernier baromètre de la sécurité routière de l’institut Vias, le nombre de tués sur les routes a baissé de 22% en 2020 par rapport à 2019 et le nombre de blessés de 23%, indique-t-il vendredi dans un communiqué. «Ces diminutions sont évidemment imputables aux mesures de restriction en matière de déplacements, notamment en avril et en novembre», précise-t-il en outre.

Le nombre de tués a diminué en Wallonie (de 295 à 223 tués) et en Flandre, mais de manière moins prononcée (de 304 à 247 tués). A Bruxelles, ce nombre est passé de 19 à 14. Quant au nombre d’accidents avec tués ou blessés, les tendances sont quasi similaires pour les trois Régions avec une baisse d’environ 20%, précise Vias.

Le nombre de tués sur les routes baisse de manière significative dans toutes les provinces, sauf dans le Brabant wallon où il augmente pour passer de 18 à 19. Au niveau national, tant le nombre de tués que le nombre d’accidents sont en baisse pour toutes les catégories d’usagers.

Les cyclistes plus souvent impliqués

En revanche, l’institut Vias note une hausse du nombre d’accidents impliquant un cycliste en Wallonie (+ 21%) et à Bruxelles (+13%). Depuis la création du baromètre de la sécurité routière, c’est la première fois que ces Régions dépassent le seuil des 1.000 victimes d’un tel accident sur une année. Cette hausse est, selon Vias, à mettre en relation avec l’augmentation du nombre de cyclistes sur les routes. Pour ce qui est du nombre de tués, les tendances sont plus favorables puisque aucune victime mortelle n’est à dénombrer à Bruxelles et que le nombre de décès a baissé de moitié en Wallonie (de 21 à 11 tués).