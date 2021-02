Météo: un vendredi ensoleillé avant un week-end aux allures de printemps

Les nuages bas ou parfois même le brouillard recouvriront certaines régions du sud du pays vendredi matin. Par après, le temps sera assez doux avec un ciel partagé entre passages nuageux et périodes ensoleillées. Les températures atteindront 7 degrés sur les hauts plateaux de l’Ardenne et 12 degrés en Flandre. Le vent sera le plus souvent modéré, annonce l’IRM.

Samedi, la journée sera très douce avec un soleil voilé par des champs de nuages élevés. Le temps restera sec. Les maxima seront compris entre 11 degrés sur les hauteurs de l’Ardenne et 16 degrés en plaine, sous un vent modéré de secteur sud.

Ce type de temps sera présent une bonne partie de la semaine prochaine.