Vaccins: ceux qui ont déjà contracté le coronavirus recevront aussi deux doses

En France, la Haute Autorité de santé a préconisé de n’administrer qu’une dose aux personnes qui ont été infectées. En Belgique, la question était à l’étude jusqu’à ce jeudi soir. La taskforce vaccination a décidé lors d’une réunion du Conseil supérieur de la Santé que les personnes ayant déjà contracté le coronavirus devront recevoir deux doses de vaccin comme tout le monde, écrit la RTBF.

Interrogé sur La Première ce vendredi matin, le ministre bruxellois de la Santé, Alain Maron, confirme. « Visiblement non, on ne passera pas à une dose, même pour ceux qui ont déjà fait le covid. Le Conseil supérieur de la Santé ne le recommande pas. Moi, je suis ouvert. L’enjeu, c’est l’efficacité mais pour l’instant, on préconise deux doses, car ça permettrait de protéger plus longtemps », a-t-il expliqué.