Vie privée: Didier Reynders veut des «explications» de la Belgique

« On veut l’indépendance complète des APD nationales. Elle est inscrite aux articles 52, 53 et 54 du règlement général sur la protection des données (RGPD). Sur base des plaintes concernant l’autorité belge, on va lancer une procédure. Elle consiste dans un premier temps à interroger l’Etat membre en question, c’est ce qu’on appelle lettre pilote, pour avoir des explications avant de dire éventuellement que soit il y a un problème, soit que des mesures ont été prises. Si on estime qu’il y a une violation du RGPD on peut aller devant la cour et ouvrir procédure d’infraction. Dans la même logique, nous allons aussi demander des informations sur le fonctionnement et le rôle du Comité de sécurité de l’Information », nous explique-t-il. Le « CSI » est un organe (contraire à toutes les règles nationales et internationales) qui s’est arrogé le droit de décider quelles instances publiques auraient le droit de réutiliser quelles données et pourquoi, aux dépens du Parlement et de l’APD.