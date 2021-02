Les premières images prises par le rover Perseverance sur la planète Mars

La Nasa a brillamment réussi jeudi à poser sur Mars son rover Perseverance, le cinquième véhicule seulement à avoir réussi le voyage sans encombre, mais le premier à afficher comme objectif de trouver, dans les années à venir, une preuve de vie passée sur la planète rouge. «Atterrissage confirmé!», s’est exclamée à l’heure prévue, 20H55 GMT, Swati Mohan, en charge du contrôle des opérations au Jet Propulsion Laboratory, à Pasadena en Californie. Les cris de joie ont retenti dans la salle de contrôle, même si les équipes présentes étaient moins nombreuses qu’à l’accoutumée à cause de la pandémie de Covid-19. La Nasa a immédiatement communiqué deux photos prises par le rover sur place, en noir et blanc, dont une sur laquelle on peut voir l’ombre du véhicule projetée au sol.

Perseverance a parcouru plus de 470 millions de kilomètres en 203 jours. La manœuvre d’atterrissage était ultra-périlleuse et le site choisi, le cratère de Jezero, le plus risqué jamais tenté, en raison de son relief.

Après être entré dans l’atmosphère martienne à 20.000 km/h, les frictions avec l’air ont fait monter la température du vaisseau jusqu’à 1.300ºC. Le rover était protégé par un bouclier thermique, qui n’a été largué qu’après l’ouverture d’un immense parachute supersonique.