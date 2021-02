La hausse des prix du pétrole s'interrompt

Vendredi matin, un baril (159 litres) de West Texas Intermediate (WTI) coûtait 59,68 dollars, soit 84 cents de moins que jeudi. Le prix du baril de Brent a lui diminué de 73 cents, à 63,20 dollars.

Cette semaine, le pétrole américain avait franchi la barre des 60 dollars et le pétrole Brent celui des 65 dollars le baril. C'était la première fois en plus d'un an que ce niveau de prix était atteint, en partie à cause de la forte vague de froid au Texas, qui a un impact sur l'offre mondiale de pétrole.