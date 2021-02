Surréaliste: un livreur de pizzas égaré dans un stade d’Europa League (vidéo)

Aux abois après neuf journées avec seulement trois points au compteur, l’Excel a su depuis s’extirper de la zone rouge. Mais le plus dur reste encore à faire. Les joueurs de Jorge Simao restent sous la menace de Waasland-Beveren et du Cercle de Bruges, qui ont des atouts à faire valoir. Tout reste encore possible pour ces trois formations qui se trouvent dans le même bateau, mais qui ne naviguent pas dans le même sens.