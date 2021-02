Mertens et Sabalenka plus décontractées que jamais: elles s’échangent la balle après le gain du premier set en finale de l’Open d’Australie (vidéo)

Dans la foulée de leur second sacre en Grand Chelem acquis vendredi à l’Open d’Australie, Elise Mertens et Aryna Sabalenka ont annoncé mettre partiellement entre parenthèses leur collaboration afin de se concentrer sur leur carrière respective en simple. Elles ne devraient plus disputer un Grand Chelem cette saison ensemble.

Une mauvaise nouvelle pour deux raisons. Tout d’abord, les deux joueuses ont frappé fort lors du premier tournoi important de l’année. Et puis, elles sont capables de nous offrir des moments d’une décontraction intense, comme lorsqu’elles ont commencé à s’échanger la balle après le gain du premier set ce vendredi en finale du double féminin.