Exploit du judoka belge Sami Chouchi qui s’offre le champion du monde

Après la 33e place décrochée en fin de matinée lors du Super G (une épreuve de vitesse qui ne constitue pas sa spécialité), le Thimistérien arrivait sur un terrain plus propice ce lundi après-midi pour la seconde partie du combiné des championnats du monde de ski alpin, à savoir le slalom, sa discipline de prédilection. Et il a sorti une superbe manche, ce qui lui a permis de gagner 18 places, de réaliser le 7e temps du slalom et de prendre la 15e place finale du combiné !