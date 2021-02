Coronavirus: la prison de Namur confinée après de nombreux cas chez les détenus et le personnel

À la suite d’une flambée de contaminations dans la prison de Namur au cours de la semaine, il a été décidé de confiner totalement l’établissement, indiquent le syndicat SLFP et la direction générale des établissements pénitentiaires (DG EPI), vendredi matin.

Le virus a également été décelé chez plus de 10 membres du personnel, ajoute le syndicaliste.

Après la découverte d’un premier cas positif en début de semaine, toute une aile de la prison de Namur avait été placée en confinement et l’ensemble des détenus y séjournant avaient été testés. Les premiers résultats de ces examens s’étaient avérés positifs pour six détenus supplémentaires, mercredi, et la décision avait alors été prise de tester l’ensemble des détenus de la prison.