Neckermann demande à être protégé contre ses créanciers (3)

"Une chose est sûre, c'est que le fonds intéressé veut garder la marque, le nom de Neckermann. Avec combien de membres du personnel et combien de magasins, ce n'est pas encore clair. Le fonds est situé au Benelux et n'est pas encore actif dans le secteur des voyages. Il est constitué de particuliers et d'entreprises qui croient en la marque", a confié la syndicaliste Els De Coster (CGSLB) à l'agence Belga. A l'heure actuelle, Neckermann emploie 152 collaborateurs et dispose de 50 magasins.