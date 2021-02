Le prince Harry et Meghan vont perdre leurs derniers engagements royaux

Le prince Harry, petit-fils d’Elizabeth II, et son épouse Meghan ont perdu leurs derniers titres officiels après avoir confirmé à la reine leur mise en retrait définitive de la famille royale britannique, a annoncé vendredi le palais de Buckingham.

Le couple ne souhaitant pas revenir sur son retrait à l’issue de la période de transition d’un an qui lui avait été accordée, le duc de Sussex perdra ses titres militaires auxquels il était très attaché, tandis que son épouse perdra ses patronages caritatifs, a précisé le palais dans un communiqué, soulignant que «tous sont attristés par cette décision» et ajoutant encore que le prince et son épouse restent « des membres très aimés de la famille ».