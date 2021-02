Leopold Lippens, bourgmestre de Knokke-Heist, est décédé

Leopold Lippens, le bourgmestre légendaire de Knokke-Heist, est décédé ce vendredi midi. A la tête de sa commune depuis plus de 40 ans, l’homme était connu pour un attachement viscéral à Knokke mais aussi pour une truculence et un franc-parler qui l’ont poussé à faire plus d’une déclaration polémique et provocatrice. Il était également le président de la Compagnie du Zoute.

Son frère Maurice Lippens fut le fondateur et président du Groupe Fortis. Le bourgmestre tenait ainsi particulièrement à maintenir le côté huppé et sélectif de sa commune. On se rappellera sa volonté de faire interdire « les touristes à frigobox » sur ses plages et éviter les touristes qui venaient passer la journée avec leur pique-nique dans sa commune. Lors des élections communales de 2018, Leopold Lippens avait obtenu une majorité absolue et avait fêté le 26 octobre 2019, ses 40 ans de mandat.